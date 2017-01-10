Игроки "Уфы" прошли медобследование перед сбором на Кипре

Все игроки "Уфы" готовы к началу подготовки ко второй части чемпионата России, сообщает пресс-служба клуба. Сегодня команда в полном составе прошла медобследование, после которого 11 января уфимцы отправятся на первый зимний сбор, который пройдет на Кипре и продлится до 22 января.

– Все футболисты вернулись в хорошем функциональном состоянии, – приводит официальный сайт "Уфы" слова врача команды Ильшата Жданова. – В период отпуска они выполняли данные им занятия, направленные на поддержание физической формы. Сегодня мы сдавали традиционные тесты на беговой дорожке и велотренажере. Эти процедуры предусматривают высокую нагрузку, футболисты выполнили ее в максимальном объеме, так что все готовы приступить к работе без ограничений.

На кипрский сбор команда отправится в следующем составе:

Голкиперы: Гиорги Шелия, Михаил Бородько, Глеб Ефимов.

Защитники: Александр Филин, Павел Аликин, Алексей Никитин, Дмитрий Живоглядов, Александр Сухов, Игорь Дивеев.

Полузащитники: Иван Пауревич, Азамат Засеев, Ондржей Ванек, Дмитрий Стоцкий, Дмитрий Сысуев, Владимир Зубарев, Николай Сафрониди, Андрей Батютин, Игорь Безденежных, Иван Обляков.

Нападающие: Кехинде Фатаи, Сильвестр Игбун, Вячеслав Кротов.