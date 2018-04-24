18:29 | Футбол — РФПЛ

Игроки "Тосно" угадывают песни Oxxxymirona, Ленинграда и Киркорова. Видео

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Футболисты "Тосно" Неманья Миюшкович и Александр Макаров приняли участие в музыкальной викторине. Игроки угадывали песни Oxxxymirona, группы "Ленинград", Филиппа Киркорова и других. Победу одержал Макаров.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Vizioso

Пфф... Культурная столица. Интересно, а они, скажем, Глазунова, Бородина с Шостаковичем от Эминема отличили бы?

18:42

баламошка

После победы над великим Спартаком проснулись знаменитыми и подались в шоубизнес) Кто раньше о них слышал? Тока их знакомые. Глушаков дал робятам путёвку в жисть)

18:41

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