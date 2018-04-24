Игроки "Тосно" угадывают песни Oxxxymirona, Ленинграда и Киркорова. Видео

Футболисты "Тосно" Неманья Миюшкович и Александр Макаров приняли участие в музыкальной викторине. Игроки угадывали песни Oxxxymirona, группы "Ленинград", Филиппа Киркорова и других. Победу одержал Макаров.
Футболисты "Тосно" Неманья Миюшкович и Александр Макаров приняли участие в музыкальной викторине. Игроки угадывали песни Oxxxymirona, группы "Ленинград", Филиппа Киркорова и других. Победу одержал Макаров.
Vizioso
Пфф... Культурная столица. Интересно, а они, скажем, Глазунова, Бородина с Шостаковичем от Эминема отличили бы?
18:42
баламошка
После победы над великим Спартаком проснулись знаменитыми и подались в шоубизнес) Кто раньше о них слышал? Тока их знакомые. Глушаков дал робятам путёвку в жисть)
18:41