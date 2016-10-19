Игроки "Томи" продолжают работать, невзирая на задержку зарплаты

Заместитель губернатора Томской области, член совета директоров "Томи" Чингис Акатаев сообщил, что игроки команды продолжают работать несмотря на финансовые задолженности на протяжении нескольких месяцев. По словам чиновника, клуб ведет переговоры со спонсорами для урегулирования данной ситуации.

– Я сегодня разговаривал с генеральным директором "Томи" Русланом Киселевым, – приводит ТАСС слова Акатаева. – Он говорит, что все тренируются, работают, готовятся к домашней встрече с "Анжи". Потом у нас "Спартак". Никто не отказывается, работают ребята. Президент клуба Сергей Жвачкин в ежедневном режиме общается со спонсорами, ждем ответа.

Ранее стало известно, что сотрудники управления Федеральной службы судебных приставов по Томской области в связи с задолженностью по налоговым платежам в размере 39 миллионов рублей наложили арест на административно-бытовой корпус здания, принадлежащего томскому клубу. По информации СМИ, "Томь" имеет перед игроками четырехмесячную задолженность по зарплате, погасить которую обещали в ноябре.