Игроки "Томи" получили зарплату за 5 месяцев

Полузащитник "Томи" Артем Попов заявил, что клуб погасил долги перед игроками команды за пять месяцев, по октябрь прошлого года включительно. На этой неделе стало известно, что спонсор "Томи" направил клубу 200 миллионов рублей на погашение долгов.

– Нам отдали зарплату за пять месяцев, по октябрь включительно, – приводит ТАСС слова Попова. – Но это я говорю про нынешнюю ситуацию. С теми ребятами, которые ушли, возможно, расплатились, по январь.

Считаю, сейчас не тот возраст, когда надо гнаться за деньгами. Я выбрал игровую практику в премьер-лиге, хочу расти как футболист. Что касается денег в клубе, думаю, это хорошая динамика – значит, "Томь" не будет закрываться и рассчитается со всеми ребятами. Я в это верю.