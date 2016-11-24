Игроки "Томи" отказались бойкотировать матч против "Крыльев Советов"

Сегодня перед тренировкой "Томи" состоялась встреча болельщиков с игроками команды, сообщает пресс-служба клуба. Фанаты поблагодарили футболистов за матч 14-го тура премьер-лиги против "Терека" (0:0), который команда провела на фоне сложной финансовой ситуации.

Игроки, в свою очередь, заявили, что не собираются бойкотировать матч 15-го тура чемпионата против "Крыльев Советов", несмотря на задолженность по зарплате. Футболисты настраиваются на серьезную борьбу в этом поединке.

Ранее сообщалось о том, что команда может не выйти на игру в Самаре, если игрокам не будет выплачена зарплата. После этого в клубе заявили, что финансовые проблемы будут решаться на встрече с губернатором Томской области Сергеем Жвачкиным.