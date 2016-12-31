Игроки "Терека" поздравили всех с Новым годом

"Терек"​ опубликовал видеопоздравление с Новым годом от игроков, которые находятся в отпуске. Поздравления переданы на разных языках.

– Со всех уголков земного шара шлют свои новогодние поздравления футболисты "Терека", – говорится в сообщении на официальном сайтке. – Из Чечни и Ирана, Мальдив и Краснодара, Венесуэлы, Сенегала и Бразилии с наступающим Новым годом поздравляют они руководство республики и клуба, фанатов родной команды и всех жителей планеты. Присоединяемся к поздравлениям и мы! С Новым годом, друзья!