01:23 | Футбол — РФПЛ

Игроки "Спартака" после матча с "Арсеналом" не вышли к прессе в микст-зону

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Футболисты "Спартака" после победы над тульским "Арсеналом" (2:0) в матче 5-го тура чемпионата России не вышли в микст-зону для общения с прессой. С журналистами разговаривал только защитник тульской команды Альварес.

Напомним, "Спартак" в предыдущем туре уступил "Зениту" с разгромным счетом (1:5). В следующей игре в субботу команда встретится с ЦСКА.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 5-й тур
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КОММЕНТАРИИ (2)
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zenitoman

Игрочишки СПАМа понимают, что победа дома над мёртвым Арсеналом, не может загладить попа-боль от 5:1! Только победа в дерби с цска как-то приглушит резонанс, при этом они понимают, что коней им не обыграть, круг замкнулся.

01:46

баламошка

Обиделись на болельщиков, прессу и Зенит, а не на себя. Ути-пути, маленькие))

01:38