Игроки "Спартака" после матча с "Арсеналом" не вышли к прессе в микст-зону

Футболисты "Спартака" после победы над тульским "Арсеналом" (2:0) в матче 5-го тура чемпионата России не вышли в микст-зону для общения с прессой. С журналистами разговаривал только защитник тульской команды Альварес.

Напомним, "Спартак" в предыдущем туре уступил "Зениту" с разгромным счетом (1:5). В следующей игре в субботу команда встретится с ЦСКА.