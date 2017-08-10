Игроки "Спартака" после матча с "Арсеналом" не вышли к прессе в микст-зону

Футболисты "Спартака" после победы над тульским "Арсеналом" (2:0) в матче 5-го тура чемпионата России не вышли в микст-зону для общения с прессой. С журналистами разговаривал только защитник тульской команды Альварес.
Напомним, "Спартак" в предыдущем туре уступил "Зениту" с разгромным счетом (1:5). В следующей игре в субботу команда встретится с ЦСКА.
zenitoman
Игрочишки СПАМа понимают, что победа дома над мёртвым Арсеналом, не может загладить попа-боль от 5:1! Только победа в дерби с цска как-то приглушит резонанс, при этом они понимают, что коней им не обыграть, круг замкнулся.
01:46
баламошка
Обиделись на болельщиков, прессу и Зенит, а не на себя. Ути-пути, маленькие))
01:38