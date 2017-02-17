Игроки "Спартака" получили выходные перед третьим сбором в Испании

Контрольный матч с "Олесунном", завершившийся победой "Спартака" со счетом 3:1, стал завершающим аккордом второго сбора красно-белых, информирует официальный сайт клуба.

Сегодня футболисты разъехались по домам, чтобы уже в понедельник снова собраться вместе. Третий сбор красно-белых, как и предыдущий, пройдет на южном побережье Испании. Правда, спартаковской делегации предстоит сменить обстановку и перебраться в Марбелью, которая находится в тридцати километрах от Эстепоны.

Таким образом, перерыв между сборами, как и в прошлый раз, не превысит трех дней. Третий этап подготовки к весенней части чемпионата продлится в Испании до второго марта, а завершен будет в Краснодаре накануне матча с одноименной командой, который состоится пятого марта.