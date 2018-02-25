Игроки "Спартака" подарили Трахтенбергу именные часы

Игроки и главный тренер "Спартака" Массимо Каррера подарили пресс-аташе клуба Леониду Трахтенбергу часы на день рождения. 20 января ему исполнилось 70 лет.

"Сегодня на тренировке Массимо Каррера и наши футболисты преподнесли подарок пресс-атташе клуба Леониду Трахтенбергу, который сравнительно недавно отметил свой 70-летний юбилей. Впрочем, получить именные часы от любимый команды приятно в любой день", - говорится в сообщении на странице команды в Твиттере.