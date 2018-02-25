21:35 25 февраля | Футбол — РФПЛ

Игроки "Спартака" подарили Трахтенбергу именные часы

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Игроки и главный тренер "Спартака" Массимо Каррера подарили пресс-аташе клуба Леониду Трахтенбергу часы на день рождения. 20 января ему исполнилось 70 лет.

"Сегодня на тренировке Массимо Каррера и наши футболисты преподнесли подарок пресс-атташе клуба Леониду Трахтенбергу, который сравнительно недавно отметил свой 70-летний юбилей. Впрочем, получить именные часы от любимый команды приятно в любой день", - говорится в сообщении на странице команды в Твиттере.

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КОММЕНТАРИИ (8)
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Thomas_Boy_

На них всегда 07 утра.

01:09

баламошка

Бакланы сразу прилетели часы обсуждать. Чувствуют, что скоро их время уйдёт. Бабушки за всё отомстят.

00:07

Komba

Вопреки )) Если вторая половина у Спартака будет легкой, то это не значит, что легкой была первая. Где ты был, когда начался новый сезон? Ведь у Спартака тогда было параллельно 3 турнира одновременно. И дофига игроков поломанных от КК. Видимо наслаждался поражениями Спартака , но , на удивление Спартак выжил. И Федуну мудрости хватило и Каррера всё вытерпел - , а теперь ваш черед настал , отжимайтесь.

23:44 25 февраля

Don

Вопреки, целовальщик зада туркменского барыги хватит уже завидовать)

22:45 25 февраля

Вопреки

Теперь посмотрим как этих юбиляров будет поздравлять великий комбинатор и рулевой ПЛ рос. футбола... Прядкин убеждал люд футбольный, недовольный его работой, что если кто-то из участников ЛЕ вылетит в 1/16, то матч будут проводить 17-го... Спартак с позором вылетел, теперь посмотрим как этот решала слово держит, поскольку весь календарь строил под интересы Федуновского клуба... По этому, не удивлюсь, если еще что нибудь придумает для отмаза и перенесет матч на удобное для спартаковских кабинетных, время.

22:36 25 февраля

Гаттузо Крут!!!!!!#!

.....с каррррртавой кукушкой.

22:34 25 февраля

shpasic

а Симоняна с 70-летием ещё не поздравили игроки Спартака?

22:09 25 февраля

anhora

О как... Аж в январе... Ребят, ну что за отношение к людям у вас?..

21:41 25 февраля

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