Игроки "Спартака" подарили Трахтенбергу именные часы

Игроки и главный тренер "Спартака" Массимо Каррера подарили пресс-аташе клуба Леониду Трахтенбергу часы на день рождения. 20 января ему исполнилось 70 лет.
"Сегодня на тренировке Массимо Каррера и наши футболисты преподнесли подарок пресс-атташе клуба Леониду Трахтенбергу, который сравнительно недавно отметил свой 70-летний юбилей. Впрочем, получить именные часы от любимый команды приятно в любой день", - говорится в сообщении на странице команды в Твиттере.
👏 Сегодня на тренировке Массимо Каррера и наши футболисты преподнесли подарок пресс-атташе клуба Леониду @leotrahtenberg Трахтенбергу, который сравнительно недавно отметил свой 70-летний юбилей.🎁– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 25 февраля 2018 г.
Впрочем, получить именные часы от любимый команды приятно в любой день.⌚😊 pic.twitter.com/jVWORyTVtJ
Thomas_Boy_
На них всегда 07 утра.
01:09
баламошка
Бакланы сразу прилетели часы обсуждать. Чувствуют, что скоро их время уйдёт. Бабушки за всё отомстят.
00:07
Komba
Вопреки )) Если вторая половина у Спартака будет легкой, то это не значит, что легкой была первая. Где ты был, когда начался новый сезон? Ведь у Спартака тогда было параллельно 3 турнира одновременно. И дофига игроков поломанных от КК. Видимо наслаждался поражениями Спартака , но , на удивление Спартак выжил. И Федуну мудрости хватило и Каррера всё вытерпел - , а теперь ваш черед настал , отжимайтесь.
23:44 25 февраля
Don
Вопреки, целовальщик зада туркменского барыги хватит уже завидовать)
22:45 25 февраля
Вопреки
Теперь посмотрим как этих юбиляров будет поздравлять великий комбинатор и рулевой ПЛ рос. футбола... Прядкин убеждал люд футбольный, недовольный его работой, что если кто-то из участников ЛЕ вылетит в 1/16, то матч будут проводить 17-го... Спартак с позором вылетел, теперь посмотрим как этот решала слово держит, поскольку весь календарь строил под интересы Федуновского клуба... По этому, не удивлюсь, если еще что нибудь придумает для отмаза и перенесет матч на удобное для спартаковских кабинетных, время.
22:36 25 февраля
Гаттузо Крут!!!!!!#!
.....с каррррртавой кукушкой.
22:34 25 февраля
shpasic
а Симоняна с 70-летием ещё не поздравили игроки Спартака?
22:09 25 февраля
anhora
О как... Аж в январе... Ребят, ну что за отношение к людям у вас?..
21:41 25 февраля