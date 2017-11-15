Игроки сборной Аргентины вернулись в расположение "Зенита"

Футболисты "Зенита" Леандро Паредес, Эмануэль Маммана, Матиас Краневиттер и Эмилиано Ригони вернулись в расположение клуба из сборной Аргентины. Все четыре игрока были вызваны в национальную команду на товарищеские матчи с Россией (1:0) и Нигерией (2:4).

Краневиттер с Россией провел все 90 минут, остальные остались в запасе. В поединке с Нигерией Ригони вышел на замену на 76-й минуте.

"Зенит" в эти дни проходит подготовку к матчу 17-го тура чемпионата России против "Тосно". Матч состоится 19 ноября, начало - в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию поединка.