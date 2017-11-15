Игроки сборной Аргентины вернулись в расположение "Зенита"

Футболисты "Зенита" Леандро Паредес, Эмануэль Маммана, Матиас Краневиттер и Эмилиано Ригони вернулись в расположение клуба из сборной Аргентины. Все четыре игрока были вызваны в национальную команду на товарищеские матчи с Россией (1:0) и Нигерией (2:4).
Краневиттер с Россией провел все 90 минут, остальные остались в запасе. В поединке с Нигерией Ригони вышел на замену на 76-й минуте.
"Зенит" в эти дни проходит подготовку к матчу 17-го тура чемпионата России против "Тосно". Матч состоится 19 ноября, начало - в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию поединка.
¡Hola! Готовимся к матчу #ЗенитТосно!– ФК "Зенит" (@zenit_spb) 15 ноября 2017 г.
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olekass
Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com
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