11:28 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Игроки "Рубина" выкупят все билеты на матч с "Тереком", чтобы сделать вход для болельщиков бесплатным

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Футболисты "Рубина" перед сегодняшней утренней тренировкой выступили с неожиданной инициативой, передает корреспондент "СЭ" Артур ЕНИКЕЕВ. Вратарь Сергей Рыжиков от лица всех игроков заявил, что они готовы из своего кармана оплатить для болельщиков билеты на ближайший домашний матч 25-го чемпионата России против "Терека". Это подтвердил и генеральный директор клуба Рустем Саяхов.

Вход для болельщиков будет бесплатным. Как можно получить билет, скоро будет объявлено на официальном сайте. Напомним, что встреча состоится 26 апреля, начало – в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет ее трансляцию.

 

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КОММЕНТАРИИ (1)
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shpasic

интересно, сколько людей придёт)

11:32

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