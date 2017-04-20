Игроки "Рубина" выкупят все билеты на матч с "Тереком", чтобы сделать вход для болельщиков бесплатным

Футболисты "Рубина" перед сегодняшней утренней тренировкой выступили с неожиданной инициативой, передает корреспондент "СЭ" Артур ЕНИКЕЕВ. Вратарь Сергей Рыжиков от лица всех игроков заявил, что они готовы из своего кармана оплатить для болельщиков билеты на ближайший домашний матч 25-го чемпионата России против "Терека". Это подтвердил и генеральный директор клуба Рустем Саяхов.

Вход для болельщиков будет бесплатным. Как можно получить билет, скоро будет объявлено на официальном сайте. Напомним, что встреча состоится 26 апреля, начало – в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет ее трансляцию.