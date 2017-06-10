Игроки "Ростова" познакомились с Кучуком

Сегодня "Ростов" начал первый летний сбор в Австрии. Перед тренировкой команда познакомилась с новым главным тренером – Леонидом Кучуком, который поприветствовал футболистов.

О назначении Кучука "Ростов" объявил вчера, контракт с 57-летним специалистом подписан по схеме "1+1".