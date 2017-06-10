Игроки "Ростова" познакомились с Кучуком

Сегодня "Ростов" начал первый летний сбор в Австрии. Перед тренировкой команда познакомилась с новым главным тренером – Леонидом Кучуком, который поприветствовал футболистов.
О назначении Кучука "Ростов" объявил вчера, контракт с 57-летним специалистом подписан по схеме "1+1".
Знакомство с новым тренерским штабом #мыростов pic.twitter.com/TVyQENr1cF– Football Club Rostov (@rostovfc) 10 июня 2017 г.
Команда познакомилась с новым тренером нашей команды! #мыростов pic.twitter.com/h6HDM7p9dx– Football Club Rostov (@rostovfc) 10 июня 2017 г.
Felix BARSA
Главное сохранить костяк и поставить хорошую игру, а результат придет! Надеемся на новый тренерский штаб и тех ребят, которые не побежали за Бердыевым...
23:17
coxo
откуда деньги на австрию у нищего клуба без футболистов уровня высшей лиги
22:38
Platinum1991
Леонид Кучук хороший тренер для Ростова. Умеет работать с командами. Ему помешала частая смена клубов и не пошла она ему на пользу. Пусть Леонид учтёт ошибки прошлого и поработает в Ростове года три полностью - по контракту и покажет результат. Будет результат, будет и пере подписание контракта. Надо помочь Ростову УДЕРЖАТЬ лидерские позиции в нашем чемпионате и даже их НАРАСТИТЬ. Этот год для Леонида Кучука будет не простым, из-за большой текучки из Ростова игроков и тренеров. Ростов надо создавать на новой коллективной основе, но опыт работы тренером Леонида Кучука, поможет ему СПРАВИТЬСЯ с возникшими трудностями. Желаем Леониду Кучуку отличной работы в Ростове. Всем ОТЛИЧНОГО футбола - ЧЕСТНОГО и СПРАВЕДЛИВОГО судейства!!!
22:33