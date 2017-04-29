Игроки "Локомотива" выйдут матч с "Рубином" в футболках в поддержку Чорлуки

Футболисты "Локомотива" окажут моральную поддержку капитану команды Ведрану Чорлуке. Защитник сборной Хорватии получил травму в игре с "Амкаром" 22 апреля (3:3) и выбыл до конца сезона. По всей видимости, железнодорожники выйдут на матч 26-го тура чемпионата России против "Рубина" в футболках с номером 14 и фамилией "Чорлука".

Матч "Локомотив" - "Рубин" состоится сегодня и начнется в 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.