Игроки "Локомотива" ушли в отпуск

22 мая тренеры и футболисты "Локомотива" ушли в отпуск, сообщает официальный сайт железнодорожников.

Отпуск команды продлится чуть больше трех недель. При этом для нескольких футболистов отдых начнется позднее, так как они получили вызовы в национальные сборные (Гирьерме, Алексей Миранчук и Дмитрий Тарасов вызваны в сборную России для участия в Кубке конфедераций).

О сроках и месте проведения сборов в июне мы сообщим дополнительно.

Сегодня стало известно, что чемпионат, скорее всего, начнется 16 июля и закончится 13 мая.