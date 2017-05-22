Игроки "Локомотива" ушли в отпуск. ФУТБОЛ - РФПЛ. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
14:23 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Игроки "Локомотива" ушли в отпуск

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22 мая тренеры и футболисты "Локомотива" ушли в отпуск, сообщает официальный сайт железнодорожников.

Отпуск команды продлится чуть больше трех недель. При этом для нескольких футболистов отдых начнется позднее, так как они получили вызовы в национальные сборные (Гирьерме, Алексей Миранчук и Дмитрий Тарасов вызваны в сборную России для участия в Кубке конфедераций).

О сроках и месте проведения сборов в июне мы сообщим дополнительно.

Сегодня стало известно, что чемпионат, скорее всего, начнется 16 июля и закончится 13 мая.

 

Дополнительная информация

http://www.fclm.ru/ru/publications/news/15552

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