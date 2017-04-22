Игроки "Крыльев" приняли участие в субботнике

Игроки "Крыльев Советов" приняли участие в общественном субботнике, сообщает официальный сайт клуба. Благоустраивать Самару помогали Али Гаджибеков, Милан Родич и Евгений Башкиров. По окончании субботника футболисты подарили билеты на матч чемпионата России против "Рубина" и провели небольшие футбольные мастер-классы.
Матч "Крылья Советов" - "Рубин" состоится 23 апреля, и начнется в 14.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.
Футболисты "Крыльев Советов" приняли участие в субботнике https://t.co/QQyM0G9Whs pic.twitter.com/GsEBorCknq– Администрация Самары (@samara_in) 21 апреля 2017 г.