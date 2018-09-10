Игроки "Крыльев" поздравили жителей Самары с Днем города

"Крылья Советов" на официальном сайте поздравили Самару и ее жителей с днем города. Накануне, 9 сентября, город отметил 432-летие со дня своего основания.

"Футбольный клуб "Крылья Советов" от всей души желает нашему любимому городу процветания, благополучия и стабильности!", – говорится в сообщении клуба.

Игроки команды Евгений Башкиров, Павел Яковлев и Сергей Корниленко снялись в поздравительном ролике. Они находились у основных достопримечательностей Самары – на площади Куйбышева, у памятника ИЛ-2, а также рядом с "Самара Ареной".



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