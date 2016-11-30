11:41 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Игроки "Крыльев" и "Спартака" не будут тренироваться на "Металлурге" перед матчем

0
0
0
4

Футболисты "Крыльев Советов" и "Спартака" не будут проводить тренировки на стадионе "Металлург" в преддверии матча 16-го тура чемпионата России, сообщает ТАСС. В пресс-службе самарского клуба пояснили, что поле было решено поберечь. 27 ноября на нем состоялась игра 15-го тура, в которой "Крылья" разгромили "Томь" (3:0). На протяжении матча шел сильный снег, что повлияло на качество газона.

"Поле сейчас выглядит идеально, мы периодически выкладываем фотографии газона. В матче с "Томью" оно тоже было хорошим. Снега, по прогнозам, завтра не ожидается, но прогнозы, как вы понимаете, бывают разные", - добавили в пресс-службе.

Матч "Крылья Советов"  "Спартак" состоится 1 декабря.

Опрос

Надо ли проводить матч "Крылья Советов" – "Спартак" 1 декабря в Самаре?
голосовать

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3825564

0
0
0
4
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 16-й тур
Материалы REN-TV

Чемпионы по украденным шубам...

Руководству РЕН ТВ угрожают за показ фильма "Украина в огне"...

Трампофилия у русских в крови...

Блогеры обсуждают, как Лавров взглядом поставил на место Климкина ...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (4)
Войти, чтобы оставить комментарий

SP2

marsey, "температурный режим" - да. В Москве -10, в Самаре -7. Но все же знают - в Москве градусы другие! ))) А "снег разный" - это вообще шедевр! ))) Ещё разный дождь и трава в Москве зеленее....

13:51

marsey

SP2, да, команда КрыСы - очень неприятная. и за стадионом (и полем) следить не умеют, и всякую хрень пытаются сделать, лишь бы яйца отморозить. сне в Москве и Самаре - разный, т.к. и температурный режим тоже разный.

13:38

SP2

Ну, конечно - как Спартаку играть - так опять шумиху развели! Опять как с Лучом такую же штуку спартаковцы проделать хотят? Тогда 2:2 что ли сыграли, а Луч и поле их стадиона обвинили во всех смертных грехах да так что Луч потом так судили, что он очень скоро в первой лиге оказался! До чего всё-таки команда неприятная - Спартак. Если в Москве снег - берут красный мяч и спокойно играют, как будто так и надо. А в Самаре - всё, ужас заранее. Оно, конечно. Снег-то в Москве и Самаре - разный. В Москве - "элитный"... наверное...)))

12:47

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ