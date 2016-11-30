Игроки "Крыльев" и "Спартака" не будут тренироваться на "Металлурге" перед матчем

Футболисты "Крыльев Советов" и "Спартака" не будут проводить тренировки на стадионе "Металлург" в преддверии матча 16-го тура чемпионата России, сообщает ТАСС. В пресс-службе самарского клуба пояснили, что поле было решено поберечь. 27 ноября на нем состоялась игра 15-го тура, в которой "Крылья" разгромили "Томь" (3:0). На протяжении матча шел сильный снег, что повлияло на качество газона.

"Поле сейчас выглядит идеально, мы периодически выкладываем фотографии газона. В матче с "Томью" оно тоже было хорошим. Снега, по прогнозам, завтра не ожидается, но прогнозы, как вы понимаете, бывают разные", - добавили в пресс-службе.

Матч "Крылья Советов" "Спартак" состоится 1 декабря.