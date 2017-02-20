Игроки и тренеры "Локомотива" примут участие в праздновании Масленицы

Тренеры и футболисты "Локомотива" примут участие в народных гуляниях по случаю празднования Масленицы. Праздник пройдет 25 февраля в Черкизове на территории стадиона железнодорожников.

- Условия на стадионе позволяют провести праздник с традиционным русским размахом: начиная с полудня публику ждет множество развлечений и фестиваль русской кухни с блинами, - приводит ТАСС слова представителя пресс-службы железнодорожников. - Попрощаться с зимой придут и наши футболисты.

Новогоднюю ярмарку в конце декабря посетило несколько тысяч человек, и этот опыт мы считаем успешным. В роли Деда Мороза выступил главный тренер команды Юрий Семин, что привело гостей в восторг. Тренеры и футболисты "Локо" всегда рады участвовать в акциях для болельщиков. Впрочем, наш стадион открыт не только для футбольных болельщиков, он должен стать для москвичей узнаваемой и популярной зоной отдыха.