Игроки и тренеры "Краснодара" получили три недели отпуска

После завершения сезона чемпионата России футболисты и тренерский штаб "Краснодара" ушли в отпуск, сообщает официальный сайт клуба. Команда получила три недели на отдых.

12 июня "Краснодар" начнет подготовку к новому сезону. Первый сбор пройдет на базе "Четук" и завершится 24 июня, после чего клуб проведет два контрольных матча. Второй сбор состоится в Австрии, в Бад-Вальтерсдорфе с 28 июня по 9 июля. Во время второго сбора "Краснодар" проведет пять матчей, имена соперников будут известны позднее. Заключительный сбор команда проведет на своей базе.

Напомним, что "Краснодар" занял 4-е место в турнирной таблице и будет участвовать в плей-офф Лиги Европы для попадания в групповой этап турнира.