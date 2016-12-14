Игроки и сотрудники "Томи" обратились в инспекцию труда

Игроки и персонал "Томи" обратились Государственную инспекцию труда в Томской области в связи с задолженностями по зарплате, сообщает ТАСС со ссылкой на врио заместителя главы организации Рашада Мамедова. Всего поступило четыре обращения. Ранее сообщалось, что томские футболисты уже 1 января станут свободными агентами.

- Мы проводим проверку, - пояснил Мамедов. - У нас поступили обращения граждан. Издано распоряжение, направлен запрос работодателю по предоставлении документов. Постараемся завершить проверку до наступления нового года.

Речь идет о задолженности по заработной плате. В заявлении вопрос ставился о задолженности с июля.