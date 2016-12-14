10:04 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Игроки и сотрудники "Томи" обратились в инспекцию труда

0
0
0

Игроки и персонал "Томи" обратились Государственную инспекцию труда в Томской области в связи с задолженностями по зарплате, сообщает ТАСС со ссылкой на врио заместителя главы организации Рашада Мамедова. Всего поступило четыре обращения. Ранее сообщалось, что томские футболисты уже 1 января станут свободными агентами. 

- Мы проводим проверку, - пояснил Мамедов. - У нас поступили обращения граждан. Издано распоряжение, направлен запрос работодателю по предоставлении документов. Постараемся завершить проверку до наступления нового года.

Речь идет о задолженности по заработной плате. В заявлении вопрос ставился о задолженности с июля.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3870314

0
0
0
Материалы REN-TV

Землетрясение в Армении: все было ужаснее, чем в кино...

На что потратят наследство Алексия II?...

Сбитые "Гелендвагеном" в Москве близнецы оказались детьми сотрудников...

Ярмольник и Фоменко в Латвии заявили, что россияне "вульгарные и дикие...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ