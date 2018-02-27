Игроки ЦСКА записали ролик в поддержку Васина

Футболисты ЦСКА записали видеоролик в поддержку защитника команды Виктора Васина, который перенес операцию после полученной травмы крестообразных связок. Они пожелали Васину скорейшего выздоровления.
В ролике приняли участие Александр Головин, Георгий Щенников, Федор Чалов, Константин Кучаев, Игорь Акинфеев, Витинью и другие.
Защитник, получивший травму колена в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы против "Црвены Звезды" (1:0), уже перенес операцию в клинике "Вилла Стюарт" в Риме. О сроках восстановления защитника станет известно после того, как определится программа реабилитации.
#здоровьяВитя! Игроки #ЦСКА поддержали Васина и пожелали ему скорейшего восстановления после операции: https://t.co/UzAMaBSuqG– ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 27 февраля 2018 г.
- Георгий Щенников
- Игорь Акинфеев
- Виктор Васин
- ЦСКА (футбол)
- Ахмед Муса
- Александр Головин
- Федор Чалов
- Константин Кучаев
BeeBop
Вспоминаю сколько визга в СЭ было по поводу травмы грузина, все заголовки были про него...И теперь травму получил Васин....Однополярная газета отделалась только констатацией факта...хотя тоже вроде игрок сборной Черчесова...
15:01
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Витиньо забавен) странно, что братья и Серега не сказали ничего, уж они больше всех хотят возвращения Васина.
14:33