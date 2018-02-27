Игроки ЦСКА записали ролик в поддержку Васина

Футболисты ЦСКА записали видеоролик в поддержку защитника команды Виктора Васина, который перенес операцию после полученной травмы крестообразных связок. Они пожелали Васину скорейшего выздоровления.

В ролике приняли участие Александр Головин, Георгий Щенников, Федор Чалов, Константин Кучаев, Игорь Акинфеев, Витинью и другие.

Защитник, получивший травму колена в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы против "Црвены Звезды" (1:0), уже перенес операцию в клинике "Вилла Стюарт" в Риме. О сроках восстановления защитника станет известно после того, как определится программа реабилитации.