20:42 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Игроки ЦСКА сегодня успешно прошли медосмотр

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Игроки ЦСКА сегодня успешно прошли медосмотр в московской клинике спортивной медицины, информирует пресс-служба клуба. Напомним, что армейцы в матче 18-го тура чемпионата России сыграют с "Зенитом". Встреча пройдет 4 марта на новом стадионе ЦСКА.

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