Игроки ЦСКА сегодня успешно прошли медосмотр в московской клинике спортивной медицины, информирует пресс-служба клуба. Напомним, что армейцы в матче 18-го тура чемпионата России сыграют с "Зенитом". Встреча пройдет 4 марта на новом стадионе ЦСКА.