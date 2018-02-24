Игроки ЦСКА прошли медосмотр

Футболисты ЦСКА прошли медосмотр в медицинском центре "Лужников". Как сообщает пресс-служба армейцев, игроки посетили врачей различных специальностей, а также сдали кровь на анализ.
- Спортсмены обязательно должны раз в полгода проходить медосмотр, - цитирует сайт ЦСКА заведующую отделением функциональной диагностики Викторию Гамееву. - Это связано с тем, что на них выпадает большая физическая и психоэмоциональная нагрузка.
Медосмотр нужен, чтобы выявить различные патологии, если таковые возникают, но у ваших спортсменов все в порядке. Они в идеальном состоянии!
Дополнительная информация
https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/armeytsy-proshli-medosmotr/