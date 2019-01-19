Игроки ЦСКА искупали Гранеро в холодной бассейне. Видео

Футболисты ЦСКА, находясь на сборе в испанском Кампоаморе, пошутили над тренером по физподготовке Паулино Гранеро. Они искупали его в холодном бассейне. Видео опубликовано в официальном Твиттере клуба.

Напомним, Гранеро вернулся в ЦСКА через полгода после ухода. Он пришел в команду в 2010 году, перед началом нынешнего сезона он объявил об уходе, заявив, что "пришла пора попробовать что-то новое".

С 2015 по лето 2018 года Гранеро также входил в тренерский штаб сборной России, которой помог дойти до четвертьфинала чемпионата мира-2018.

ЦСКА в турнирной таблице чемпионата России после 17 туров занимает третье место, на 3 очка отставая от "Краснодара" и на 4 - от "Зенита".

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