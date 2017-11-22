20:04 | Футбол — РФПЛ

Игроки "Арсенала" посетили завод "Тулачермет"


Игроки тульского "Арсенала" побывали на заводе "Тулачермет", сообщает n71.ru. Футболисты познакомились с производством доменного цеха металлургического завода, а также пообщались с сотрудниками предприятия. Около 70 рабочих смогли задать игрокам любимой команды интересующие вопросы. В частности, защитник Максим Беляев заверил их, что не покинет команду.

- Я сосредоточен на "Арсенале". Несмотря на интерес ко мне других команд, я не собираюсь никуда переходить. Это все слухи, - сказал Беляев.

"Арсенал" после 17 туров занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России.

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http://www.n71.ru/news/section55/show121834/

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