16:34 | Футбол — РФПЛ

Игроки "Анжи" вышли на матч с "Ростовом" в футболках в поддержку Керимова

Игроки "Анжи" вышли на матч с "Ростовом" в футболках в поддержку Сулеймана Керимова.
Игроки "Анжи" вышли на матч с "Ростовом" в футболках в поддержку Сулеймана Керимова.
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Игроки "Анжи" вышли на матч 18-го тура чемпионата России против "Ростова" в футболках в поддержку бывшего владельца клуба Сулеймана Керимова. На них изображен его портрет с надписью "Сулейман, мы с тобой!". В ноябре российский сенатор был арестован в Ницце по подозрению в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. Французское законодательство подразумевает наказание за это преступление в виде пяти лет тюрьмы и штрафа до 500 тысяч евро, при наличии отягчающих обстоятельств – до десяти лет заключения и штрафа до миллиона евро, а также конфискации имущества. 23 ноября Керимова отпустили под залог в 5 миллионов евро.

Напомним, Керимов был владельцем "Анжи" в период с 2011 до 2016 года. При нем в команду пришли Роберто Карлос, Гус Хиддинк, Самюэль Это'О и другие звезды футбола. Кроме того, на его средства был построен стадион "Анжи-Арена".

Трансляция матча "Ростов" - "Анжи"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 18-й тур. "Спартак" - "Зенит" и другие матчи
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (11)
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wedes

Когда их всех сажать начнут - Абрамович, Усманов?

17:24

Alsenka

Футболисты Анжи тоже хотят во Францию? Лучше сидеть там,чем играть в ногомяч здесь? Такой видимо посыл и сакральный смысл данного флешмоба.

17:24

LLL71

Ну и как это согласуется с регламентом соревнований? Теперь на любые соревнования можно выходить в футболках с любыми надписями? Тем более обвинения против Керимова очень серьезные,пусть и не нашей стране.

17:23

Boleijj protiv

Спасибо, Керимов что ограбил россиян!

17:23

Boleijj protiv

После этой акции, желаю Анжи, чтобы такой футбольный клуб ушел с карты России. Против олигархов, против подобных ФК.

17:23

RND

Новоуепинни Руководительница Матч-ТВ в чем вышла? Бгг ___________ Тина - умничка, с хорошим вкусом на мужчин !

17:20

smart80

Вовка первая из них

17:15

Новоуепинни

Руководительница Матч-ТВ в чем вышла? Бгг

17:10

RND

За Керимова и против агло-сексов !

17:10

redgy

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho) а ведь если подумать, поддержка своего земляка даже за очевидное нарушение закона выглядит лучше, чем куча шавок налетающих на своих бывших товарищей, допустивших ошибку в жизни (допинг например)...

16:50

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

позорище.

16:42