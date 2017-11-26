Игроки "Анжи" вышли на матч с "Ростовом" в футболках в поддержку Керимова

Игроки "Анжи" вышли на матч 18-го тура чемпионата России против "Ростова" в футболках в поддержку бывшего владельца клуба Сулеймана Керимова. На них изображен его портрет с надписью "Сулейман, мы с тобой!". В ноябре российский сенатор был арестован в Ницце по подозрению в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. Французское законодательство подразумевает наказание за это преступление в виде пяти лет тюрьмы и штрафа до 500 тысяч евро, при наличии отягчающих обстоятельств – до десяти лет заключения и штрафа до миллиона евро, а также конфискации имущества. 23 ноября Керимова отпустили под залог в 5 миллионов евро.
Напомним, Керимов был владельцем "Анжи" в период с 2011 до 2016 года. При нем в команду пришли Роберто Карлос, Гус Хиддинк, Самюэль Это'О и другие звезды футбола. Кроме того, на его средства был построен стадион "Анжи-Арена".
wedes
Когда их всех сажать начнут - Абрамович, Усманов?
17:24
Alsenka
Футболисты Анжи тоже хотят во Францию? Лучше сидеть там,чем играть в ногомяч здесь? Такой видимо посыл и сакральный смысл данного флешмоба.
17:24
LLL71
Ну и как это согласуется с регламентом соревнований? Теперь на любые соревнования можно выходить в футболках с любыми надписями? Тем более обвинения против Керимова очень серьезные,пусть и не нашей стране.
17:23
Boleijj protiv
Спасибо, Керимов что ограбил россиян!
17:23
Boleijj protiv
После этой акции, желаю Анжи, чтобы такой футбольный клуб ушел с карты России. Против олигархов, против подобных ФК.
17:23
RND
Новоуепинни Руководительница Матч-ТВ в чем вышла? Бгг ___________ Тина - умничка, с хорошим вкусом на мужчин !
17:20
smart80
Вовка первая из них
17:15
Новоуепинни
Руководительница Матч-ТВ в чем вышла? Бгг
17:10
RND
За Керимова и против агло-сексов !
17:10
redgy
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho) а ведь если подумать, поддержка своего земляка даже за очевидное нарушение закона выглядит лучше, чем куча шавок налетающих на своих бывших товарищей, допустивших ошибку в жизни (допинг например)...
16:50
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
позорище.
16:42