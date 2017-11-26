Игроки "Анжи" вышли на матч с "Ростовом" в футболках в поддержку Керимова

Игроки "Анжи" вышли на матч 18-го тура чемпионата России против "Ростова" в футболках в поддержку бывшего владельца клуба Сулеймана Керимова. На них изображен его портрет с надписью "Сулейман, мы с тобой!". В ноябре российский сенатор был арестован в Ницце по подозрению в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. Французское законодательство подразумевает наказание за это преступление в виде пяти лет тюрьмы и штрафа до 500 тысяч евро, при наличии отягчающих обстоятельств – до десяти лет заключения и штрафа до миллиона евро, а также конфискации имущества. 23 ноября Керимова отпустили под залог в 5 миллионов евро.

Напомним, Керимов был владельцем "Анжи" в период с 2011 до 2016 года. При нем в команду пришли Роберто Карлос, Гус Хиддинк, Самюэль Это'О и другие звезды футбола. Кроме того, на его средства был построен стадион "Анжи-Арена".

Трансляция матча "Ростов" - "Анжи"