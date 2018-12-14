Игроки "Ахмата" и "Арсенала" поддержали Кокорина и Мамаева

Полузащитник "Крыльев Советов" Алан Чочиев в своем Инстаграме продолжает публиковать видео российских футболистов со словами поддержки в адрес нападающего Александра Кокорина и полузащитника Павла Мамаева.

Футболистов поддержали игроки "Ахмата" – Заурбек Плиев, Евгений Городов, Олег Иванов и Андрей Семенов.

Кроме того, Кокорина и Мамаева поддержали футболисты "Арсенала": Кантемир Берхамов, Резиуан Мирзов, Инал Гетигежев и Гия Григалава.

Напомним, Кокорин и Мамаев арестованы по подозрению по статьям "Побои" и "Хулиганство" и находятся в СИЗО. В октябре они стали участниками двух драк, в результате которых пострадали водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой и чиновник Минпромторга Денис Пак.

Суд арестовал футболистов до 8 декабря, позже арест был продлен до 8 февраля.