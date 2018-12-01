12:27 | Футбол — РПЛ

Игрокам "Енисея" выдали специальные повязки на головы для матча с "Ахматом". Фото

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Футболисты "Енисея" планируют сыграть против "Ахмата" в 16-м туре чемпионата России в специальных повязках, сообщает официальный Твиттер клуба.

- В шапках футболистам запрещает играть регламент, поэтому приготовили специальные повязки на голову, - говорится в сообщении.

 

Ранее сообщалось, что решение о проведении матча будет принято за час до стартового свистка. Игра должна начаться в 14.00 по московскому времени.

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Енисей - Ахмат

 

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 16-й тур. "Спартак" - "Локо", "Ростов" - ЦСКА, "Енисей" - "Ахмат" и другие игры
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