Игрок "Шинника" пройдет просмотр в "Крыльях Советов"

Защитник "Шинника" Кирилл Гоцук отправляется на сбор с "Крыльями Советов", информирует Sport76. Самарцы 9 января, прибудут в турецкий Белек, где будут тренироваться до 21 числа. В это время у команды запланирован один товарищеский матч.

24-летний Гоцук успел провести 21 игру в составе ярославского клуба, в которых получил шесть желтых и одну красную карточку. Отмечается, что в услугах игрока заинтересованы и другие клубы премьер-лиги.