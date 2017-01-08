21:54 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Игрок "Шинника" пройдет просмотр в "Крыльях Советов"

0
0
0

Защитник "Шинника" Кирилл Гоцук отправляется на сбор с "Крыльями Советов", информирует Sport76. Самарцы 9 января, прибудут в турецкий Белек, где будут тренироваться до 21 числа. В это время у команды запланирован один товарищеский матч.

24-летний Гоцук успел провести 21 игру в составе ярославского клуба, в которых получил шесть желтых и одну красную карточку. Отмечается, что в услугах игрока заинтересованы и другие клубы премьер-лиги.

Дополнительная информация

http://sport76.ru/zashhitnik-shinnika-otpravlyaetsya-na-sbor-s-komandoy-premer-ligi/

0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ