16:17 | Футбол — РПЛ

Игрок молодежной команды "Зенита" удалил пост с оскорблениями "Спартака" и извинился

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Защитник молодежной команды "Зенита"  Андрей Анисимов в своем Инстаграме удалил оскорбительный комментарий, сделанный в адрес "Спартака", оставив только командное фото дубля сине-бело-голубых. 18-летний футболист также извинился перед красно-белыми. 

Прошу прощения перед "Спартаком" за излишние эмоции. Больше такого не повторится.
Извините, кого обидел! - написал Анисимов.

"Зенит" занимает 6-е место в турнирной таблице молодежного первенства, имея в активе 17 очков, "Спартак" с 20-ю баллами располагается на третьей строчке. 

Зенит - мол. - Спартак - мол.

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