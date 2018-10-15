Игрок молодежной команды "Зенита" удалил пост с оскорблениями "Спартака" и извинился

Защитник молодежной команды "Зенита" Андрей Анисимов в своем Инстаграме удалил оскорбительный комментарий, сделанный в адрес "Спартака", оставив только командное фото дубля сине-бело-голубых. 18-летний футболист также извинился перед красно-белыми.

- Прошу прощения перед "Спартаком" за излишние эмоции. Больше такого не повторится.

Извините, кого обидел! - написал Анисимов.

"Зенит" занимает 6-е место в турнирной таблице молодежного первенства, имея в активе 17 очков, "Спартак" с 20-ю баллами располагается на третьей строчке.

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