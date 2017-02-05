Игрок молодежки "Рубина" забил гол круче, чем Ривалдо

Нападающий молодежной команды "Рубина" Дмитрий Каменщиков забил чудо-гол в товарищеском матче со сверстниками из АПОЭЛ (2:0). Получив мяч в штрафной спиной к воротам, он трижды подработал его и нанес удар в падении через себя. Мяч парашютом перелетел за спину голкиперу соперника.
Шедевр 18-летнего футболиста похож на гол бывшего нападающего "Барселоны" Ривалдо, забитый в 2001 году в ворота "Валенсии". Однако бразилец "чеканил" мячом только один раз, в то время, как Каменщиков сделал это трижды.
Игрок опубликовал видео гола на странице в Instagram и удостоился похвалы от экс-форварда "Рубина" Марко Девича, написавшего в комментариях "Bravo". Один из пользователей в шутку спросил, почему Дмитрий издевается над ребятами, на что сам футболист ответил: "Так получилось, я извинился потом".
stormtrooper501
да что там, надо сразу писать - Гол, аналогов которому в мире нет!)
16:38
H2C5OH
Круче? Исполнение Ривалдо - это шедевр, а паренёк - ну от силы как в американку во дворе...
14:46
Ж и в о й
Молодец! Но у Ривалдо гол, конечно, в разы класснее!
14:46
Hummel
И сразу руки в стороны, голову вверх!.. роналды ёпть...
14:26
CanagliaVova
Чтобы забить в плофе лиги чемпионов, сначала учатся забивать в товарняках
14:23
Владо
Даже игроки его команды не особо то оценили его "выдающееся мастерство",никто из них даже не дёрнулся в его сторону,чтобы засвидетельствовать своё восхищение)))
14:20
serzheo
Не знаю. Нам Краснодар осенью, в добавленное время круче забил.
14:10
Бармалей3000
Смешно сравнили с Ривалдо, там удар сумасшедший силы, а не легкий закидон в сторону ворот, ударом то назвать сложно!!!
14:01
Бармалей3000
Вратарь вообще молодец стоит на месте, вместо того чтобы сделать шаг назад, удар слабый долго летел!!!!
13:57
Бармалей3000
так себе, оба игрока физически слабы, так долго чеканить, но это смешно
13:55
shpasic
есть ощущение, что и сейчас Ривалдо бы матче против молодёжки АПОЭЛ забил бы ещё круче)
11:47
Tupac Shakur
Сравнили товарняк молодёжек с игрой 2 испанских грандов(по тем временам)
11:31
fifa_guru
чем лучше то? стоял спокойно набивал. тренировка словно. а тут плей-офф лиги чемпионов и доп.время кажется. этот гол на всю жизнь запомню
11:26