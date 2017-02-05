Игрок молодежки "Рубина" забил гол круче, чем Ривалдо

Нападающий молодежной команды "Рубина" Дмитрий Каменщиков забил чудо-гол в товарищеском матче со сверстниками из АПОЭЛ (2:0). Получив мяч в штрафной спиной к воротам, он трижды подработал его и нанес удар в падении через себя. Мяч парашютом перелетел за спину голкиперу соперника.

⚽️ Видео опубликовано Kamenshikov Dmitriy9️⃣7️⃣ (@13_dmitriy_97) Фев 4 2017 в 10:10 PST

Шедевр 18-летнего футболиста похож на гол бывшего нападающего "Барселоны" Ривалдо, забитый в 2001 году в ворота "Валенсии". Однако бразилец "чеканил" мячом только один раз, в то время, как Каменщиков сделал это трижды.

Игрок опубликовал видео гола на странице в Instagram и удостоился похвалы от экс-форварда "Рубина" Марко Девича, написавшего в комментариях "Bravo". Один из пользователей в шутку спросил, почему Дмитрий издевается над ребятами, на что сам футболист ответил: "Так получилось, я извинился потом".