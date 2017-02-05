10:59 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Игрок молодежки "Рубина" забил гол круче, чем Ривалдо

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Нападающий молодежной команды "Рубина" Дмитрий Каменщиков забил чудо-гол в товарищеском матче со сверстниками из АПОЭЛ (2:0). Получив мяч в штрафной спиной к воротам, он трижды подработал его и нанес удар в падении через себя. Мяч парашютом перелетел за спину голкиперу соперника.

 

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Видео опубликовано Kamenshikov Dmitriy9️⃣7️⃣ (@13_dmitriy_97) Фев 4 2017 в 10:10 PST

Шедевр 18-летнего футболиста похож на гол бывшего нападающего "Барселоны" Ривалдо, забитый в 2001 году в ворота "Валенсии". Однако бразилец "чеканил" мячом только один раз, в то время, как Каменщиков сделал это трижды.

Игрок опубликовал видео гола на странице в Instagram и удостоился похвалы от экс-форварда "Рубина" Марко Девича, написавшего в комментариях "Bravo". Один из пользователей в шутку спросил, почему Дмитрий издевается над ребятами, на что сам футболист ответил: "Так получилось, я извинился потом".

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КОММЕНТАРИИ (13)
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stormtrooper501

да что там, надо сразу писать - Гол, аналогов которому в мире нет!)

16:38

H2C5OH

Круче? Исполнение Ривалдо - это шедевр, а паренёк - ну от силы как в американку во дворе...

14:46

Ж и в о й

Молодец! Но у Ривалдо гол, конечно, в разы класснее!

14:46

Hummel

И сразу руки в стороны, голову вверх!.. роналды ёпть...

14:26

CanagliaVova

Чтобы забить в плофе лиги чемпионов, сначала учатся забивать в товарняках

14:23

Владо

Даже игроки его команды не особо то оценили его "выдающееся мастерство",никто из них даже не дёрнулся в его сторону,чтобы засвидетельствовать своё восхищение)))

14:20

serzheo

Не знаю. Нам Краснодар осенью, в добавленное время круче забил.

14:10

Бармалей3000

Смешно сравнили с Ривалдо, там удар сумасшедший силы, а не легкий закидон в сторону ворот, ударом то назвать сложно!!!

14:01

Бармалей3000

Вратарь вообще молодец стоит на месте, вместо того чтобы сделать шаг назад, удар слабый долго летел!!!!

13:57

Бармалей3000

так себе, оба игрока физически слабы, так долго чеканить, но это смешно

13:55

shpasic

есть ощущение, что и сейчас Ривалдо бы матче против молодёжки АПОЭЛ забил бы ещё круче)

11:47

Tupac Shakur

Сравнили товарняк молодёжек с игрой 2 испанских грандов(по тем временам)

11:31

fifa_guru

чем лучше то? стоял спокойно набивал. тренировка словно. а тут плей-офф лиги чемпионов и доп.время кажется. этот гол на всю жизнь запомню

11:26

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