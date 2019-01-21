Игрок БАТЭ собирался в "Оренбург", но оказался в "Арсенале". Вот его объяснение

Новичок "Арсенала", экс-защитник БАТЭ Максим Володько рассказал клубной пресс-службе туляков, что изначально должен был перейти в "Оренбург".

– На самом деле все было решено уже давно. И даже была определенность с клубом, правда, не с "Арсеналом", а с другим. Но в последний момент все поменялось, и в итоге я перебрался в тульскую команду, – приводит слова Володько издание "Прессбол".

– Речь же об "Оренбурге", не так ли? Так почему все поменялось?

– Да, был вариант с переходом именно в этот клуб. Почему поменялось? К сожалению, сказать не могу. Да это уже не так и важно, теперь я игрок "Арсенала".

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