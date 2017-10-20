Игра "Спартак" - "Амкар" начнется с минуты молчания

Матч 14-го тура премьер-лиги "Спартак" – "Амкар" начнется с минуты молчания в память о жертвах трагедии в "Лужниках", которая случилась 20 октября 1982 года. Кроме того футболисты хозяев наденут на игру траурные повязки. В ближайшее время на "Открытие Арене" появится мемориальная доска, посвященная тому горькому событию.

Напомним, 35 лет назад по официальным данным в давке погибло 66 человек.

Игра "Спартак" – "Амкар" состоится 21 октября и начнется в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречу. (Михаил ГОНЧАРОВ, Филипп ПАПЕНКОВ)