Игра с "Оренбургом" стала 150-й для Чорлуки и Алексея Миранчука в составе "Локомотива"

32-летний защитник Ведран Чорлука и 22-летний полузащитник Алексей Миранчук провели 150-й матч за "Локомотив". Юбилейной стала игра с "Оренбургом" (0:1) в третьем туре Российской премьер-лиги.

Чорлука провел первый матч за железнодорожников 20 июля 2012 года в матче с "Мордовией". В 150 матчах на счету игроки семь голов.

Миранчук дебютировал за "Локомотив" 20 апреля 2013 года в матче против "Кубани". В 150 играх на счету Миранчука 20 голов.

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