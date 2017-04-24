Игра с "Крыльями" - решающая для Кирьякова

По информации "СЭ", для главного тренера "Арсенала" Сергея Кирьякова предстоящий матч с "Крыльями Советов" в рамках 25-го тура премьер-лиги - решающий с точки зрения перспектив продолжения карьеры в тульском клубе.

В том случае, если "Арсенал" не одержит победу, Кирьяков, с большой долей вероятности, покинет свой пост. Контракт 47-летнего специалиста с клубом истекает в конце текущего сезона. В случае увольнения нынешнего тренера с командой до конца сезона будет работать один из его помощников.

После 24-х туров "Арсенал" занимает 15-е место, имея 18 очков. "Крылья" идут на 14-й позиции, имея на три очка больше. Матч между этими командами состоится в среду, 26 апреля, начало игры - в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи. (Сергей ЕГОРОВ)