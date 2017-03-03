Игра против "Томи" стала для "Ростова" 700-й в чемпионате России

Для "Ростова" гостевой матч 18-го тура чемпионата России против "Томи" (6:0), прошедший на родном для команды стадионе "Олимп-2", стал 700-м в национальном первенстве. Желто-синие стали шестым клубом, достигшим этой отметки. Любопытно, что до "Ростова" победить в юбилейной игре получалось только ЦСКА и "Спартака". (Кирилл БУРДАКОВ)
700-е матчи команд в премьер-лиге
|
Клуб
|
Матчи
|
700-й матч
|
Соперник
|
Счет
|
Кр.Советов
|
733
|
01.11.2015
|
Краснодар (д)
|
0:4
|
ЦСКА
|
760
|
06.12.2014
|
Кубань (г)
|
1:0
|
Локомотив
|
760
|
07.12.2014
|
Терек (г)
|
0:0
|
Спартак
|
760
|
08.12.2014
|
Урал (д)
|
2:0
|
Динамо
|
742
|
15.03.2015
|
Спартак (г)
|
0:1
|
Ростов
|
700
|
03.03.2017
|
Томь (г)
|
6:0