Игра против "Томи" стала для "Ростова" 700-й в чемпионате России

Для "Ростова" гостевой матч 18-го тура чемпионата России против "Томи" (6:0), прошедший на родном для команды стадионе "Олимп-2", стал 700-м в национальном первенстве. Желто-синие стали шестым клубом, достигшим этой отметки. Любопытно, что до "Ростова" победить в юбилейной игре получалось только ЦСКА и "Спартака". (Кирилл БУРДАКОВ)

700-е матчи команд в премьер-лиге