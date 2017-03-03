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Игра против "Томи" стала для "Ростова" 700-й в чемпионате России

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Для "Ростова" гостевой матч 18-го тура чемпионата России против "Томи" (6:0), прошедший на родном для команды стадионе "Олимп-2", стал 700-м в национальном первенстве. Желто-синие стали шестым клубом, достигшим этой отметки. Любопытно, что до "Ростова" победить в юбилейной игре получалось только ЦСКА и "Спартака". (Кирилл БУРДАКОВ)

700-е матчи команд в премьер-лиге

Клуб

Матчи

700-й матч

Соперник

Счет

Кр.Советов

733

01.11.2015

Краснодар (д)

0:4

ЦСКА

760

06.12.2014

Кубань (г)

1:0

Локомотив

760

07.12.2014

Терек (г)

0:0

Спартак

760

08.12.2014

Урал (д)

2:0

Динамо

742

15.03.2015

Спартак (г)

0:1

Ростов

700

03.03.2017

Томь (г)

6:0
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