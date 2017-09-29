"Игра престолов" или песни Бузовой. Что выберут болельщики "Ростова"

"Ростов" в своем Твиттере в шуточной форме предложил несколько вариантов досуга для болельщиков на то время, что команда проведет на пути в Хабаровск на матч 12-го тура чемпионата России против местного СКА. Отмечается, что дончане проведут в пути 9 часов и 30 минут.

Среди предложенных поклонникам команды Леонида Кучука вариантов есть просмотр 7-го сезона сериала "Игра престолов" или 12 прослушиваний дискографии Ольги Бузовой.

Напомним, матч "СКА-Хабаровск" - "Ростов" состоится 30 сентября. Начало игры - 11.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.