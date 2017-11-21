Игорь Захаров уверен: Сухой должен был назначать пенальти в ворота "Локо" в матче с "Анжи"

Инспектор РФС Игорь Захаров выразил мнение, что арбитр матча 17-го тура чемпионата России "Анжи" - "Локомотив" (0:1) Алексей Сухой должен был поставить пенальти в ворота гостей на 70-й минуте. Форвард махачкалинцев Александр Прудников упал в штрафной в борьбе за мяч с Владиславом Игнатьевым.

- Есть мнение, что у Прудникова был офсайд, но, скорее всего, его не было, - сказал Захаров в эфире программы "Свисток". - Арбитр находился в хорошей позиции, но ошибся - это пенальти. Непонятно, почему Игнатьев выставлял руку - это детская ошибка.