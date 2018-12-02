Игорь Захаров: "Спартак" – "Локомотив" – лучший матч Карасева за несколько лет"

Известный арбитр в разговоре с "СЭ" поделился мнением о работе Сергея Карасева, судившего матч 16-го тура чемпионата России "Спартак" – "Локомотив" (2:1). На 67-й минуте он удалил защитника красно-белых Николая Рассказова за игру рукой в штрафной площади и назначил пенальти. 11-метровый железнодорожники не реализовали.

– Сегодня был лучший матч Карасева за несколько лет, – заявил Захаров. – Он доказал, что является ведущим арбитром России. Взаимодействие с помощниками было правильным. Главное – все жесты, мимика и управление игрой на самом высоком уровне, есть доверительное отношение между футболистами и судейской бригадой. Желтые карточки вынесены абсолютно верно и по делу. Не зря Сергей представлял нашу страну на чемпионате мира.

– Что скажете об удалении Рассказова и пенальти?

– Совершенно правильное решение. Нападающий "Локомотива" Федор Смолов бил в сторону ворот. Рука спартаковца находилась в неестественном положении, тем самым увеличивала площадь своего тела. По новой трактовке правил это однозначная красная карточка. (Евгений Белоусов)