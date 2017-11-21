Игорь Захаров: "Игроки должны ехать в морозный Хабаровск и мучиться. Ничего страшного, это их работа"

Инспектор РФС Игорь Захаров отметил, что не стоит переносить матчи премьер-лиги из-за сильного мороза. Напомним, встреча 17-го тура чемпионата России "СКА-Хабаровск" – ЦСКА (2:4) прошла при температуре -17 градусов.

– Сейчас вопросы, связанные с проведением или непроведением матча, очень четко и жестко регулируют РФС и РФПЛ. Сейчас хороший подогрев, как понимаю, – 14+. Есть лишь рекомендации по допустимым температурам, а четкого понимания нет, – отметил Захаров в эфире программы "Свисток". – В любом случае, игра должна проходить, если иное решение не примет арбитр. Это связано с правилами игры, то есть в первую очередь для матча должно быть пригодно футбольное поле. Поэтому, считаю, футболисты всех команд РФПЛ должны ехать, мучиться, играть. Ничего страшного. В конце концов, это их работа, за которую они получают серьезные деньги. Дальний Восток, Сибирь и Урал... Теперь что, выбросить? И при чем здесь болельщики, которые тоже хотят смотреть футбол?