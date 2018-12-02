Игорь Захаров: "Глушаков все доказал игрой"

Известный арбитр Игорь Захаров в беседе с "СЭ" поделился впечатлениями от матча 16-го тура чемпионата России "Спартак" – "Локомотив" (2:1). Спартаковский капитан Денис Глушаков забил первый гол в нынешнем сезоне. Но болельщики красно-белых продолжают выступать против нахождения хавбека в команде.

– Как вам отношение спартаковских фанов к капитану?

– Я далеко не поклонник "Спартака", но сегодня болел за Глушакова. Денис – молодец и игрой все доказал, чтобы это безобразие закончилось. Дай Бог, он станет правильным капитаном – не только в восстановительных мероприятиях, но и на футбольном поле.

– А игра вам как?

– Получил удовольствие от сегодняшнего дерби, а знаете почему? Вспоминаю свою игру "Локомотив" – "Спартак", последний матч Черчесова. Тогда тоже выбежал болельщик, это было очень забавно. С ног его сбил Радослав Ковач, которому я дал желтую карточку. Тогда было громкое разбирательство – надо было давать предупреждение или удалять. (Евгений Белоусов)