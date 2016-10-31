Игорь Захаров: "Думаю, при Будогосском закончится итальянская демократия"

Один из лучших арбитров в новейшей российской истории, лауреат премии "СЭ" "Золотая мантия" Игорь Захаров назвал логичным назначение Андрея Будогосского на пост главы департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС). Он отметил, что не стоит ждать моментальных изменений от нового руководителя.
– Андрей Будогосский назначен руководителем департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза. Такое назначение для вас – неожиданность?
– Ничего неожиданного, логичное назначение.
– Чего стоит ожидать от подобных изменений в руководящем составе?
– Сразу больших изменений не произойдет. Я работал с Андреем Дмитриевичем. Уверен, что будет порядок. Думаю, закончится итальянская демократия.
– Андрей Будогосский требовательный руководитель?
– Он серьезный человек: практик и теоретик. (Любовь КОНЯЕВА)
Джин_SM(v3)
Чёт Захаров не так уверенно выступал, когда после дерби его Газзаев припер к стене.. Мямлил, мычал, пока не выдавил из себя то, что хотел Газзаев.
17:11
merniloskut
Любое судейское руководство измеряется его зависимостью от Газпрёма!(((
16:48