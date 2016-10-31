16:27 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Игорь Захаров: "Думаю, при Будогосском закончится итальянская демократия"

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21 мая 2003 года. Махачкала. "Анжи" – "Ростов" – 0:1. Судья скандального полуфинала Кубка России Валентин ИВАНОВ (слева), который смотрел повтор момента с помощью видеокамеры махачкалинцев, и инспектор Андрей БУДОГОССКИЙ.Андрей Будогосский: "Мутко детально изучил 80 страниц моей программы"

Один из лучших арбитров в новейшей российской истории, лауреат премии "СЭ" "Золотая мантия" Игорь Захаров назвал логичным назначение Андрея Будогосского на пост главы департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС). Он отметил, что не стоит ждать моментальных изменений от нового руководителя.

Андрей Будогосский назначен руководителем департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза. Такое назначение для вас – неожиданность?

– Ничего неожиданного, логичное назначение.

– Чего стоит ожидать от подобных изменений в руководящем составе?

– Сразу больших изменений не произойдет. Я работал с Андреем Дмитриевичем. Уверен, что будет порядок. Думаю, закончится итальянская демократия.

– Андрей Будогосский требовательный руководитель?

– Он серьезный человек: практик и теоретик. (Любовь КОНЯЕВА)

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Джин_SM(v3)

Чёт Захаров не так уверенно выступал, когда после дерби его Газзаев припер к стене.. Мямлил, мычал, пока не выдавил из себя то, что хотел Газзаев.

17:11

merniloskut

Любое судейское руководство измеряется его зависимостью от Газпрёма!(((

16:48

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