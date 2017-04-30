Игорь Яновский: "В случае ничьей "Спартак" уже никто не догонит в чемпионской гонке"

Бывший полузащитник ЦСКА Игорь Яновский верит в победу армейцев над "Спартаком" в матче 26-го тура чемпионата России. При этом он заметил, что в случае ничьей красно-белым уже никто не помешает завоевать чемпионский титул. Напомним, что "Спартак" лидирует в турнирной таблице с 57 очками, ЦСКА идет вторым, набрав 50 очков.

- Жду победы ЦСКА со счетом 2:1 и обострения борьбы за первое место. Если армейцы выиграют в дерби, то отставание от "Спартака" сократится всего до четырех очков. Красно-белым в таком случае придется непросто в оставшихся матчах, они будут нервничать, - отметил Яновский. - Психологически будет тяжело, давно "Спартак" не выигрывал чемпионат. Команда у Карреры хорошая, но у нынешнего состава нет победного опыта. При этом можно не сомневаться, что спартаковцы выйдут на поле сверхмотивированными, ведь до титула рукой подать.

- ЦСКА рискует остаться в дерби без Дзагоева. Серьезная потеря?

- Потеря, но не критическая. Алана есть кем заменить. Тем более разгром "Локомотива" показал, что команда на ходу.

- В случае ничьей чемпионом России можно будет объявить "Спартак"?

- При таком раскладе красно-белых уже никто не догонит. (Сергей АСТАХОВ)

Матч ЦСКА - "Спартак" состоится сегодня, 30 апреля, начало - в 17.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трнсляцию встречи.