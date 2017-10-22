Игорь Яновский: "Против "Спартака" ЦСКА реализовал свои моменты. Почему бы это не сделать с "Зенитом"?

Бывший полузащитник ЦСКА Игорь Яновский высказал мнение, что в матче 14-го тура чемпионата России против "Зенита" армейцы сыграют вторым номером. Яновский отметил, что красно-синие могут рассчитывать только на 13-14 человек из-за травм и короткой обоймы.

– Конечно, с "Базелем" ЦСКА выглядел бледно, – сказал Яновский. – Думаю, игроки устали. Возрастные футболисты не выдерживают такого плотного графика. Плюс Головин не обрел еще форму после травмы. Не думаю, что за три дня после встречи с швейцарцами можно что-то кардинально поменять в игре армейцев... Какую схему выберет Гончаренко – в пять или в четыре защитников? Мне кажется, все будет зависеть от готовности футболистов.

Из-за травм и короткой обоймы у ЦСКА нет возможностей для маневра. Это у "Зенита" есть два состава. Армейцы же могут рассчитывать только на 13-14 человек. Тяжело... Кто не болен, тот и играет. Такой вот принцип.

Почему Мариу Фернандес не похож на себя? Он не железный. Устал, не хватает резкости, в принципе, как и остальным. Да и вообще не может правый защитник в одиночку тащить команду. Надеюсь, Головин к "Зениту" наберет нужные кондиции. Если он в форме, то ведет игру. Но против "Зенита" будет очень тяжело.

Почему Витинью стал тянуть одеяло на себя? Может быть, ему просто не с кем обыграться впереди. Оланаре может побороться, потолкаться. Но не более. Чалов, Жамалетдинов? Перспективные ребята, но для больших задач пока не готовы. Еще нужно время.

ЦСКА должен собраться и дать бой питерцам. В таких матчах нужно играть от ножа. Наверное, в открытый футбол армейцы с "Зенитом" сыграть сейчас не смогут. Нужно уповать на стандарты и контратаки. Кроме того, нельзя сказать, что сине-бело-голубые безгрешно играют в защите. Можно воспользоваться этими огрехами. Против "Спартака" же ЦСКА реализовал свои шансы. Почему бы не попытаться это сделать и воскресенье. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Матч ЦСКА – "Зенит" состоится 22 октября и начнется в 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.