Игорь Яновский: "Ничего удивительного в переходе в Габулова в "Брюгге" не вижу"

Бывший полузащитник "ПСЖ" Игорь Яновский посоветовал вратарю Владимиру Габулову быстрее учить язык, чтобы общаться с партнерами по "Брюгге". Также экс-хавбек сборной России высказал мнение, что голкипер сможет найти команду в России даже после окончания контракта в Бельгии через 1,5 года.

– Ничего удивительного в переходе Габулова не вижу, – сказал Яновский. – Он опытный вратарь. В этом году показывает, что находится в хорошей форме. Почему не попробовать себя за рубежом?

– Контракт с "Брюгге" закончится, когда Габулову будет почти 36 лет. Значит, этот трансфер – последний этап перед завершением карьеры?

– Там будет виднее. Конечно, Владимир – не мальчик уже. Но, думаю, что в силу опыта может найти себе команду в России и после Бельгии. Интересно пожить в другой стране, попробовать себя в новой обстановке. Посоветую ему быстрее учить язык и воспринимать каждую тренировку, как небольшую битву. (Ярослав СУСОВ)

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