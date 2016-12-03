Игорь Яновский: "ЦСКА обрел второе дыхание даже без Еременко и Дзагоева"

Экс-полузащитник ЦСКА Игорь Яновский после матча армейцев против "Урала" (4:0) в интервью "СЭ" отметил, что исход встречи справедлив. По его словам, под конец года команда Леонида Слуцкого обрела второе дыхание.

– Результат справедлив?

– Безусловно. ЦСКА начал игру не очень уверенно, позволял "Уралу" показывать свой футбол. Но выждав момент, армейцы забили четыре гола и решили исход матча.

– Почему не удалось продолжить голевую феерию после перерыва?

– Показалось, что не хватило мотивации. Было понятно, что "Урал" уже не способен сопротивляться. Тем более необходимо было поберечь силы перед важным матчем с "Тоттенхэмом".

– На четыре гола ЦСКА хватило 15 минут. А болельщики еще критиковали тренера за не самую смелую тактику.

– Команда неплохо играет в последних матчах, прибавила после дерби со "Спартаком". С уверенностью можно сказать, что ЦСКА вышел из кризиса. Армейцы обрели второе дыхание, показывают хороший футбол, и это без Еременко в составе. Да и Дзагоев только восстанавливается после травмы.

– Слуцкий решил выпустить двух номинальных нападающих – Траоре и Чалова. Удивились?

– ЦСКА играет дома, "Урал" не самый сильный соперник в премьер-лиге. Тренер сделал правильный выбор. В последней домашней игре года все получилось здорово – много голов, оба форварда забили. (Сергей АСТАХОВ)