17:07 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Игорь Яновский: "Без Еременко ЦСКА сильно потеряет в атаке"

0
0
0
 
Роман ЕРЕМЕНКО и Леонид СЛУЦКИЙ."Дело Еременко": что может грозить игроку и ЦСКА?

Экс-полузащитник ЦСКА Игорь Яновский отметил, что не удивлен 30-дневной дисквалификацией хавбека армейцев Романа Еременко. Вчера такой вердикт в отношении 29-летнего хавбека вынес дисциплинарный комитет УЕФА. При этом официальная причина до сих пор неизвестна.

– Непонятно, почему отстранили Еременко, – говорит Яновский. - Тяжело все это комментировать. Наверное, что-то случилось во время последнего матча в Лиге чемпионов.

– Вы удивились, узнав о дисквалификации?

– Нет, в спорте всякое бывает. Иногда кто-то кого-то кусает. Да, весть не самая радостная для ЦСКА, но я уже давно ничему не удивляюсь.

– Может быть, это связано с медицинскими показателями Романа?

– Даже не представляю, какие процедуры проходят футболисты после матчей. Допинг? Знаете, странно все это. Если отстраняют, то объясняют причину. Думаю, клуб разберется, что произошло.

 
Алан ДЗАГОЕВ, Олег ИВАНОВ, Вагнер ЛАВ.Широков, Панченко, Вагнер Лав? Кем заменить Еременко

– Что будет с ЦСКА в отсутствие Еременко?

– Это потеря у армейцев. Он выполнял большой объем работы, был ключевой фигурой команды. Роман умеет забивать, отдавать голевые передачи, может повести команду за собой. У Дзагоева есть такие качества, но только когда он в хорошей форме. Кто еще? Да больше и нет таких лидеров.

– А кем можно заменить Еременко, пока Дзагоев травмирован?

– Есть Головин. Он может сыграть на такой же позиции. Натхо? Вряд ли. Он скорее опорник – не выполняет подобный объем работы. Но выбор за Слуцким. Кто будет лучше готов, тот и сыграет.

– Игра армейцев теперь изменится?

– ЦСКА сильно потеряет в атаке. Хороший вопрос, как эту проблему решит тренерский штаб. Теперь уменьшились шансы на выход из группы в Лиге чемпионов. Армейцы и так не были фаворитами, теперь им будет еще тяжелее. (Ярослав СУСОВ)

0
0
0

Материалы REN-TV

Что ждет Украину после Порошенко...

Бессильная ярость крысы...

Путин добился от учителя ответа на вопрос о зарплате...

На мушке: РЛС в Сибири впервые обнаружила баллистическую цель со стороны...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ