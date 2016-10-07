Игорь Яновский: "Без Еременко ЦСКА сильно потеряет в атаке"

Экс-полузащитник ЦСКА Игорь Яновский отметил, что не удивлен 30-дневной дисквалификацией хавбека армейцев Романа Еременко. Вчера такой вердикт в отношении 29-летнего хавбека вынес дисциплинарный комитет УЕФА. При этом официальная причина до сих пор неизвестна.

– Непонятно, почему отстранили Еременко, – говорит Яновский. - Тяжело все это комментировать. Наверное, что-то случилось во время последнего матча в Лиге чемпионов.

– Вы удивились, узнав о дисквалификации?

– Нет, в спорте всякое бывает. Иногда кто-то кого-то кусает. Да, весть не самая радостная для ЦСКА, но я уже давно ничему не удивляюсь.

– Может быть, это связано с медицинскими показателями Романа?

– Даже не представляю, какие процедуры проходят футболисты после матчей. Допинг? Знаете, странно все это. Если отстраняют, то объясняют причину. Думаю, клуб разберется, что произошло.

– Что будет с ЦСКА в отсутствие Еременко?

– Это потеря у армейцев. Он выполнял большой объем работы, был ключевой фигурой команды. Роман умеет забивать, отдавать голевые передачи, может повести команду за собой. У Дзагоева есть такие качества, но только когда он в хорошей форме. Кто еще? Да больше и нет таких лидеров.

– А кем можно заменить Еременко, пока Дзагоев травмирован?

– Есть Головин. Он может сыграть на такой же позиции. Натхо? Вряд ли. Он скорее опорник – не выполняет подобный объем работы. Но выбор за Слуцким. Кто будет лучше готов, тот и сыграет.

– Игра армейцев теперь изменится?

– ЦСКА сильно потеряет в атаке. Хороший вопрос, как эту проблему решит тренерский штаб. Теперь уменьшились шансы на выход из группы в Лиге чемпионов. Армейцы и так не были фаворитами, теперь им будет еще тяжелее. (Ярослав СУСОВ)