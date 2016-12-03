19:47 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Игорь Яновский: "Акинфеев побьет рекорд Яшина весной"

0
0
0

Экс-полузащитник ЦСКА Игорь Яновский в интервью "СЭ" отметил, что голкипер армейцев Игорь Акинфеев весной побьет достижение Льва Яшина по количеству сухих матчей в чемпионатах страны. На счету бывшего вратаря "Динамо" 160 таких игр, у Акинфеева - 159. 

 
Сегодня. Москва. ЦСКА - "Урал" - 4:0. 38-я минута. Бибрас НАТХО ударом с 11-метровой отметки доводит счет до разгромного.Игорь Яновский: "ЦСКА рано выбросили из золотой гонки"

Сегодня вратарь армейцев превзошел показатель Рината Дасаева по количеству сухих матчей во всех турнирах. После поединка 17-го тура премьер-лиги против "Урала" (4:0) у Акинфеева 253 игры, у Дасаева - 252.

– Рад за Игоря, хочу его поздравить с рекордом. Его достижение не удивляет, он много лет играет на высочайшем уровне. Уверен, что этот рекорд не последний.

– Как раз осталась одна игра до легендарного Льва Яшина, у которого 160 сухих матчей в чемпионатах страны.

– Весной еще 13 туров, так что Акинфеев перепишет и этот рекорд. А вообще, не думаю, что Игорь зациклен на собственных успехах. Для него важны победы команды, а личные достижения отходят на второй план. (Сергей АСТАХОВ)

0
0
0
Материалы REN-TV

Из школьных учебников исключили Следственный комитет России...

Руководству РЕН ТВ угрожают за показ фильма "Украина в огне"...

Блогеры обсуждают, как Лавров взглядом поставил на место Климкина ...

СКР возбудил уголовное дело о многомиллионых хищениях на предприятиях...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ