Игорь Яновский: "Акинфеев побьет рекорд Яшина весной"

Экс-полузащитник ЦСКА Игорь Яновский в интервью "СЭ" отметил, что голкипер армейцев Игорь Акинфеев весной побьет достижение Льва Яшина по количеству сухих матчей в чемпионатах страны. На счету бывшего вратаря "Динамо" 160 таких игр, у Акинфеева - 159.

Сегодня вратарь армейцев превзошел показатель Рината Дасаева по количеству сухих матчей во всех турнирах. После поединка 17-го тура премьер-лиги против "Урала" (4:0) у Акинфеева 253 игры, у Дасаева - 252.

– Рад за Игоря, хочу его поздравить с рекордом. Его достижение не удивляет, он много лет играет на высочайшем уровне. Уверен, что этот рекорд не последний.

– Как раз осталась одна игра до легендарного Льва Яшина, у которого 160 сухих матчей в чемпионатах страны.

– Весной еще 13 туров, так что Акинфеев перепишет и этот рекорд. А вообще, не думаю, что Игорь зациклен на собственных успехах. Для него важны победы команды, а личные достижения отходят на второй план. (Сергей АСТАХОВ)