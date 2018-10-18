Игорь Тер-Ованесян: "Я бы пригласил Кокорина и Мамаева в центр поля. С голыми задницами. Взял ремень - и выпорол! И отправил вон"

Трехкратный чемпион мира, двукратный бронзовый призер летних Олимпийских игр в прыжках в длину Игорь Тер-Ованесян в интервью "СЭ" прокомментировал ситуацию вокруг нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева. В четверг, 18 октября, обоим футболистам были предъявлены обвинения по статьям 116 "Побои" и 213 "Хулиганство" УК РФ за участие в драках.

– Вот можете представить, чтобы подобное случилось в ваше время?

– А что представлять, бывало и такое.

– Неужели?

– Тогда просто никто об этом не говорил, такая шумиха не поднималась. А так, повторюсь, человеческая сущность не меняется. На этот раз раскрутили все. Наверное, кому-то нужен показательный процесс. Как в свое время было со Стрельцовым. Но тюрьма тут ни к чему.

– А что нужно?

– Где они играют?

– "Зенит" и "Краснодар".

– Вот в перерыве между игрой этих команд я бы пригласил их в центр поля. С голыми жопами. Взял бы ремень – и выпорол! И отправил вон. Если полгода потом бы вели себя хорошо – можно возвращать. Такое вот перевоспитание.

А тюрьма тут не выход. Тем более, мы не знаем, что именно случилось. Может быть, кто-то сказал что-то обидное.

Полная версия интервью с Игорем Тер-Ованесяном