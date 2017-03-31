Игорь Смольников: "Потом как-нибудь расскажу, что со мной было"

Защитник "Зенита" Игорь Смольников в преддверии матча 21-го тура чемпионата России против "Рубина" заявил, что готовится к игре с общей группой, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Сергей ЦИММЕРМАН. Также футболист отметил, что игра с казанским клубом будет тяжелой для петербургской команды.

– К матчу с "Рубином" готовы?

– Посмотрим. Впереди еще два дня, – сказал Смольников. – Я готовлюсь вместе со всеми уже неделю. И готовлюсь именно к игре.

– Что с вами происходило в последнее время – вы то возвращались в общую группу, то вновь из нее выпадали.

– Давайте я вам как-нибудь потом расскажу, что было.

– В каком состоянии команда подходит к "Рубину"?

– Пока все в разном состоянии. Кто-то только-только приехал из сборной. Но есть два дня чтобы всем подготовиться. Ничего необычного.

– В первом круге "Зенит" обыграл "Рубин" 4:1.

– Думаю, это только игра покажет. Она будет тяжелой. Как и здесь в Питере, несмотря на счет. У них наверняка есть какие-то свои проблемы, мы движемся к цели.

– Насколько полезной была игра с "Уфой" во время паузы?

– Всегда полезны такие игры. Особенно для тех, кто получает меньше игровой практики.

– Как вам две игры сборной?

– У сборной есть план, она готовиться. Много новых игроков. Что-то не получается. Но надо трудиться и получиться.